Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Çorlu Deresi, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve bölgenin aldığı sağanak nedeniyle taştı.

Karayolu kapatıldı

Dere kıyısında bulunan bazı tarım alanları sular altında kaldı. Derenin taşmasıyla birlikte Misinli ile İğneler mahallelerini birbirine bağlayan karayolunu yetkililer tarafından geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Belediye ekipleri, karayolu üzerinde iş makineleri ile kapalı olan su giderlerinde temizlik çalışmasında bulundu.