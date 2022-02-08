Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorlu Deresi taştı: Tarım alanlarını su bastı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Çorlu Deresi taştı. Bölgede bazı tarım alanları sular altında kaldı.
Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Çorlu Deresi, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve bölgenin aldığı sağanak nedeniyle taştı.
Karayolu kapatıldı
Dere kıyısında bulunan bazı tarım alanları sular altında kaldı. Derenin taşmasıyla birlikte Misinli ile İğneler mahallelerini birbirine bağlayan karayolunu yetkililer tarafından geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Belediye ekipleri, karayolu üzerinde iş makineleri ile kapalı olan su giderlerinde temizlik çalışmasında bulundu.
Etiketler: Tarım Üretimi Tekirdağ Sağanak
Son Haberler
- 15:19
- 15:04
- 15:00
- 15:05
- 15:06
Sıradaki Haber
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz