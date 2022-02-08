Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul deniz seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz seferleri öğleden sonra ve akşam, fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmişti.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü İstanbul
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