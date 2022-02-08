Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Firari hükümlü havalandırma boşluğunda yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Kılıç banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Asayiş Büro ekipleri, hakkında birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet Kılıç'ı yakalamak için harekete geçti.
Kılıç'ın adresini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Evi arayan ekipler, banyonun havalandırma boşluğunda saklanan Kılıç'ı yakaladı.
Saklandığı yerden güçlükle çıkarılan Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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