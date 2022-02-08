Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Durdurulan kamyonda arama yapan ekipler, kamyonun kasasında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 130 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kamyon şoförü S.A., gözaltına alındı.

6 metruk bina yıkıldı

Polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 6 metruk yapı tespit etti.

Boş olan yapılar, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.