Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Van'da 130 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA-DHA]
Van'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasından 130 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanıldığı tespit edilen 6 metruk bina yıkıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Durdurulan kamyonda arama yapan ekipler, kamyonun kasasında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 130 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kamyon şoförü S.A., gözaltına alındı.
6 metruk bina yıkıldı
Polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 6 metruk yapı tespit etti.
Boş olan yapılar, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Van
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