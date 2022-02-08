Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara'da, akşam itibarıyla görülecek yağışların genelde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde de kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam itibarıyla görülecek yağışların genelde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde de kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette olması bekleniyor.
Vatandaşların, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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