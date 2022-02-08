Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman merkezli dolandırıcılık soruşturması: 56 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, 72 şüpheliye yönelik "arama" ve "el koyma" kararı, bunlardan 56'sı hakkında da gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 11 ilde çalışma yürütüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Polis
Son Haberler
- 13:47
- 13:40
- 13:45
- 13:38
- 13:21
Sıradaki Haber
Bursa'da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz