Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde özel bir okulun öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı.

Minibüs, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında trafik levhalarının asılı olduğu direğe çarparak durabildi.

6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı

Kazada, servis aracında bulunan ve beşinci sınıfa gittikleri belirtilen 6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan öğretmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.