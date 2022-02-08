Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel halk otobüsü ile okul servisinin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde özel bir okulun öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı.
Minibüs, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında trafik levhalarının asılı olduğu direğe çarparak durabildi.
6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı
Kazada, servis aracında bulunan ve beşinci sınıfa gittikleri belirtilen 6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan öğretmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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