Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar Kartalkaya'da
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ovacık'ta 195, Denizli'de 165, Davraz'da 156, Palandöken'de 143, Hakkari'de 137, Yıldız Dağı'nda 135, Ilgaz'da 127, Yedi Kuyular'da 121, Kartepe ve Uludağ'da 115, Keltepe'de 110, Erciyes'te 105, Yıldıztepe'de 94, Ergan'da 83, Sarıkamış'ta 75, Abalı'da 74, Hazarbaba ve Mersivan'da 60, Saklıkent'te 59, Elmadağ'da 53, Zigana'da 50, Çambaşı'nda 47, Murat Dağı'nda 44, Kop ve Salda'da 38, Konaklı'da 37, Muş'ta 36 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
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