Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iş yerine giren hırsız, kahvaltı yaptıktan sonra banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile elektrikli tencereyi çaldı.

Daha sonra bir çalışana ait montu da üzerine giyen şüpheli, iş yerinden çıkmadan önce, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise haber verdi.

Ekipler kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.