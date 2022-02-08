Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da fakülte binasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fakülte binasındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Keşap ilçesindeki fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadaki personel tahliye edilirken rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Giresun, Keşap, Espiye ve Bulancak belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yangın sırasında okulda öğrenci bulunmamasının avantaj olduğunu belirten Can, "Şu an kesin bir şey söylemek çok zor ancak bize söylenen, bacadan çıktığı yolunda bir haber var." dedi.
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