Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında dün patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle evde bulunan bir kişi camdan düştü. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışmasına başlandı. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

5 bina tahliye edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Doğal gaz sıkışması olduğu tahmin ediliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yerlikaya, patlamanın sebebinin henüz İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından açıklanmadığını belirterek, "Ama onların da kanaatleri doğal gaz sıkışması olduğu yönünde. Kesin ortaya çıkınca kamuoyu ile paylaşılacak. Patlamadan dolayı maalesef 4 yaralı var, maalesef 1'inin durumu ağır. Dr. Lütfi Kırdar Hastanemizde tedavi ediliyor. Diğer 3 yaralımız Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde. Saat 19.30 itibarıyla 1 yaralımız tedavi sürecini tamamlayarak taburcu edildi" diye konuştu.

Patlamanın meydana geldiği apartmanda 42 kişinin yaşadığı aktaran Yerlikaya, Valilik, kaymakamlık, ilçe belediye başkanlığı, AFAD ve Kızılay olarak vatandaşların yaralarını sarmak ve evlerini eski haline getirmek için bir arada olduklarını söyledi.