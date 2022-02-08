Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması tamamlandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.
İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı. Gece boyu devam eden çalışmaların ardından yıkım tamamlandı.
Polis ve zabıta ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi. Detayları @trthaber muhabiri Rasih Turanoğlu aktardı.https://t.co/PZNMjfzfCf pic.twitter.com/9nSY1AHGsn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2022
Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında dün henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: İstanbul
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