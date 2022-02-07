Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Üsküdar'da 4 katlı binada patlama
Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama sonucu en az 4 kişi yaralandı. 6 bina tedbiren boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle evde bulunan bir kişi camdan düştü. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaralandı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama sonrası 6 binayı tedbiren boşalttık." dedi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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