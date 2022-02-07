Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle evde bulunan bir kişi camdan düştü. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaralandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama sonrası 6 binayı tedbiren boşalttık." dedi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.