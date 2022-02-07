Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'nun İkizce ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen şüphelinin evinde arama yaptı.
Aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 insan figürlü heykel, 4 sikke, 1 kemer, 1 kaşık, 1 havan tokmağı, 1 sahan ile 1 şamdan ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Ordu Tarihi Eser
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