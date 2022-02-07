Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde, yaklaşık 30 yıllık bir binada saat 06.00 sıralarında zemin katta bulunan boş dairenin duvarı çöktü.

Çevredekiler sesleri duyunca kendilerini dışarıya attı. Belediye ekiplerine haber verildi. Sultan Selim Mahallesi'ne zabıta ekipleri geldi, incelemede bulundu.

Oluşan çökmenin binanın temelinden kaynaklı olabileceği ihtimali üzerine zabıta ekipleri binada oturan kişileri geçici olarak tahliye etti. Kağıthane Belediyesi'nden gelen yetkililer binada inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından durumun risk teşkil etmediği belirlendi. Saat 12.00 sıralarında binada oturanlara dairelerine girmek üzere izin verildi.

"Tuğla çürümüş, suyun da etkisi ile yıkıldı"

Duvarı yıkılan binanın karşısında oturan Ünsal Yıldırım "Sabah 06.00 civarlarıydı, gürültüyle uyandık. Karşı binamızın istinat seti komple 07.00-07.30'a kadar duvarın taşları aşağı düştü. Binayı komple boşalttık. Deprem gürültüsü gibiydi.

1999 Depremi'ni yaşadığım için dedim ki deprem oluyor. Camdan baktım yıkıntıyı gördüm. Sürekli yıkılmaya devam etti. Perde beton var diyorlar ama galiba su var altında suyun etkisiyle yıkılmış. Tuğla çürümüş, suyun da etkisi ile yıkıldı" dedi.

"Binanın altında su kuyusu varmış"

Duvarı yıkılan binanın karşısında oturan Burak Ören, "Sabah 06.00 civarlarında bir patırtı koptu. Yukarıdan aşağıya sanki kayalıklar devriliyor gibiydi. Camı açtım baktım yukarıdan aşağı ne var ne yoksa aşağıya düştü. Evi boşalttık biz de. Herhalde su kuyusu varmış binanın altında o da baskı yapmış. Belediye geldi herkesi evden çıkarttı. 14 aile vardı, hepsi dışarı çıktı." diye konuştu.