Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Şükrü Yılmaz kontrolündeki otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı.
Ankara Polatlı’da yük treninin otomobile çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.https://t.co/HMps0H0omz pic.twitter.com/yVAurh5OHH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 7, 2022
Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın içindeki bir kişi hayatını kaybetti. Sürücü Şükrü Yılmaz ağır yaralanırken, makinist hafif yaralandı.
Olay hakkındaki inceleme devam ediyor.
Etiketler: Ankara Son Dakika
Son Haberler
- 13:03
- 13:02
- 13:02
- 12:57
- 13:28
Sıradaki Haber
FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz