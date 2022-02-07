Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen otomobillerin sahte belgelerle piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan, piyasa değeri 35 milyon lira olan 13 lüks otomobile el koyuldu. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/0SJY4QB5GX pic.twitter.com/MO21dqXIlO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 7, 2022

Lüks otomobillerin, Türkiye'de kayıtlı araçların şase ve motor bilgileri kullanılarak kayda geçirildiği tespit edildi.

Piyasa değeri 35 milyon lira

3 ay süren takip sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı. 10'u İstanbul'da 3'ü Amasya ve Antalya'da olmak üzere 13 lüks otomobile el koyuldu.

4 aracın, Almanya, Yunanistan ve İsveç'te İnterpol tarafından çalıntı kaydı ile arandığı belirlendi.

Piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan araçların, kaçak yollarla ülkeye getirilmesiyle devletin 21 milyon lira zarara uğratıldığı açıklandı.