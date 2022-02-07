Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye'de site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. 8 konteynere sıçrayarak büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Site Mahallesi Karanfil Sokak’taki site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 8 konteynere sıçrayan yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle konteynerler kullanılamaz hale geldi.
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