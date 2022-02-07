Site Mahallesi Karanfil Sokak’taki site inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 8 konteynere sıçrayan yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle konteynerler kullanılamaz hale geldi.