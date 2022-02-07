Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne PKK/KCK PKK/YPG Sınır Güvenliği Terör Örgütü Terörle Mücadele
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