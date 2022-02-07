50. Yıl Mahallesi'nde bir kişi, seyir halindeki otomobilin önünü kesti.

Otomobildeki sürücü ile tartışan kişi, sürücü ve yanında bulunan arkadaşı tarafından darbedildi.

Şişeyi kafasında kırdı

Elindeki şişe ile savunmaya geçen kişi, kendisini darbeden kişinin başında şişe kırdı.

Başına aldığı şişe darbesiyle daha da sinirlenen sürücü ve arkadaşı, aldığı darbeler sonucu yere yığılan kişiyi darbetmeye devam etti.

Vatandaşlar ayırdı

Mahalle sakinlerinin araya girerek kavgayı ayırması sonucu iki arkadaş olay yerinden ayrıldı.

Vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan ve ayakta durmakta güçlük çeken kişi ise bir süre sokakta oyalanmaya devam etti.