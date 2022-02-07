Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolunu kestiği sürücünün kafasında şişe kırdı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de alkollü kişi, önünü kestiği sürücü ve arkadaşı tarafından darbedildi. Elindeki şişe ile savunmaya geçen kişi, kendisini darbeden sürücünün başında şişe kırdı.
50. Yıl Mahallesi'nde bir kişi, seyir halindeki otomobilin önünü kesti.
Otomobildeki sürücü ile tartışan kişi, sürücü ve yanında bulunan arkadaşı tarafından darbedildi.
Şişeyi kafasında kırdı
Elindeki şişe ile savunmaya geçen kişi, kendisini darbeden kişinin başında şişe kırdı.
Başına aldığı şişe darbesiyle daha da sinirlenen sürücü ve arkadaşı, aldığı darbeler sonucu yere yığılan kişiyi darbetmeye devam etti.
Vatandaşlar ayırdı
Mahalle sakinlerinin araya girerek kavgayı ayırması sonucu iki arkadaş olay yerinden ayrıldı.
Vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan ve ayakta durmakta güçlük çeken kişi ise bir süre sokakta oyalanmaya devam etti.
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