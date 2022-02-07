Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Ekipler sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.
Düzce'de yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu, Bahçeşehir, Kapıcı, Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.
Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yavaş ilerliyor. Kontrollerini sıklaştıran ekipler, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Sisin ovanın üzerini kaplaması, dron ile de görüntülendi.
Etiketler: Bolu Düzce Hava Durumu Trafik
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