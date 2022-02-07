Düzce'de yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu, Bahçeşehir, Kapıcı, Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yavaş ilerliyor. Kontrollerini sıklaştıran ekipler, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sisin ovanın üzerini kaplaması, dron ile de görüntülendi.