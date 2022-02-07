Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da bir haftada 15 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 15 kilo 565 gram uyuşturucu ve 32 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Polis Uyuşturucu Van
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