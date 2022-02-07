Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da aranan 66 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv ]
Van'da farklı suçlardan aranan 66 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 33'ü tutuklandı.
Van'da Asayiş Şube ekiplerinin kentteki asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin, geçen hafta gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı.
33 kişi tutuklandı
Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 78 yıl hapis cezası bulunan 25 kişi tutuklandı.
Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.
Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyonlarda AK-47 piyade tüfeği, ilaç, telefon, sigara ile çalıntı muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Hırsızlık Kaçakçılık Polis Van
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