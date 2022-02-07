Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Tekir Yaylası'nda bulunan Karboğazı, kış aylarında Adanalıların akınına uğruyor.

Kar görebilmek için yaklaşık 100 kilometre yol kateden Adanalılar, özellikle hafta sonları Karboğazı bölgesinde yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

Karın tadını çıkarıyorlar

Araçlarını yol kenarlarına park ederek karla kaplı ormanlık alanda mangal yakan Adanalılar, keyifli bir gün geçiriyor.

Kardan adam yapan, kar topu oynayan, leğen ve poşetlerle kayan çocuklar da gün boyunca doyasıya eğleniyor.

"Adanalılar için kar bir özlem"

Tolga-Filiz Uğur çifti, fırsat buldukça karda piknik yapmak için Adana’dan Karboğazı’na geldiklerini belirterek, "Biliyorsunuz Adana’ya kar yağmıyor. Adanalılar için kar bir özlem, bir tutku. Boşluk buldukça, imkan oldukça geliyoruz. Oynuyoruz, eğleniyoruz, dinleniyoruz, mutlu oluyoruz" dedi.