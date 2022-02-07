Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 08:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kiraz ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 94 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Haliller Mahallesi'nde 94 yaşındaki Feriştah Yılmaz'ın yalnız yaşadığı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında içeride olan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Haberler
- 08:36
- 08:27
- 08:21
- 08:14
- 08:12
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz