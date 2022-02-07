Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 12. Cadde'deki bir kağıt fabrikasının üretim bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen bir işçiye ambulansta müdahale edildi.
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