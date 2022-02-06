Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Serzat Aloğlu'nun kullandığı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5. kilometresinde Bahri Akçiçek idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsün yan yattığı kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Saadet, Yıldız, Hasan, Muhammed Sefa, Ramazan, Gülşen, Ayten, Şahristan, Kudret, Muhammed Miras Akçiçek ile Sahide Başkan yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Saadet Akçiçek'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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