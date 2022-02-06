Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 21:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde bataklığa saplanan 2 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde 2 inek, su içmeye çalışırken bataklığa düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Midyat Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından inekleri bulundukları yerden çıkarttı.
Kurtarılan inekler sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Hayvancılık İtfaiye
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