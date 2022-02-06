Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Binadan üzerine moloz düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde metruk binadaki molozların üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Emrullahoğlu Mahallesi Kantaroğlu Sokak'taki iki katlı metruk binadan kopan moloz parçaları Muharrem Kart'ın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan Kart, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kart'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
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