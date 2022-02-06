İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3'ü rehber, 3'ü kadın 24 kişi, 5137 metre yüksekliğiyle 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na çıkmak için perşembe günü tırmanışa geçti.

4 bin 200 metre yüksekliğe ulaştılar

İlk geceyi 3 bin 100 kampında geçiren dağcı ekip, gün ışığıyla yürüyüşlerine devam ederek 4 bin 200 metre yüksekliğe ulaştı.

Gece burada kurdukları kamp çadırlarında kalan dağcılar, kaldıkları yerden zirve tırmanışına devam etmek için harekete geçince etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.

Zirveye çıkmama kararı aldılar

Kar ve tipide zor anlar yaşayan dağcılar, hava durumuna bakarak zirveye çıkmama kararı aldı.

İnişe geçen dağcılar, ilçedeki bir hotelde kaldıktan sonra kara yoluyla Van'a gitti.