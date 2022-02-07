Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezi Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde E.E. ile bir süre önce boşandığı M.A.Ö., E.E.'nin birlikte yaşadığı iddia edilen C.A.'nın evine gitti.
Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan M.A.Ö. ile E.E., hafif ticari araca binmek üzereyken C.A., balkona çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.
Açılan ateşle E.E. ve M.A.Ö. yaralandı.
Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından C.A. gözaltına aldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz