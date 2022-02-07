Samsun'da Ayhan Sakallı idaresindeki hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde Abidin Akan idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Abidin Akan hayatını kaybetti, diğer sürücü Ayhan Sakallı ile yanındaki Aydın ve Melike Sakallı yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.