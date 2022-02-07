Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu hafif ticari araç devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'da Ayhan Sakallı idaresindeki hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde Abidin Akan idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Abidin Akan hayatını kaybetti, diğer sürücü Ayhan Sakallı ile yanındaki Aydın ve Melike Sakallı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Samsun Trafik Trafik Kazası
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