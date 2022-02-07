Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski polis gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç polis S.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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