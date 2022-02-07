Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan akademisyen gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bir üniversitede çalışan akademisyen M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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