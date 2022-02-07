Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polise yakalanmamak için ikinci kattan atlayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polise yakalanmamak için 2. kattaki evin mutfak penceresinden atlayan firari hükümlü yaralandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, hastaneye kaldırıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ç'nin İsmail Erez Bulvarı üzerindeki bir evde saklandığını tespit etti.
Firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan ekipler, ikamete geldi.
Yakalanacağını anlayan M.Ç, 2. kattaki evin mutfak penceresinden atladı.
Yaralanan M.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Polis
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