Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki A.S.A'nın, boş ve doldurulmuş makaronları piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

Ekiplerin, zanlının evine düzenlediği operasyonda değişik markalarda boş halde 38 bin 400 makaron ile 7 bin 800 tütün doldurularak içime hazır halde makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.