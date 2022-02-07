Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 46 bin 200 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 bin 200 boş ve dolu makaron ele geçirildi. Adreste bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki A.S.A'nın, boş ve doldurulmuş makaronları piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.
Ekiplerin, zanlının evine düzenlediği operasyonda değişik markalarda boş halde 38 bin 400 makaron ile 7 bin 800 tütün doldurularak içime hazır halde makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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