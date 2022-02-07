Karapınar ilçesinde yaşayan down sendromlu Tahir Yurt, doğum gününde polis arabasıyla gezmek istedi.

Çocuklarının isteğini polis ekiplerine ileten aile, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen olumlu yanıtla büyük sevinç yaşadı.

Ailenin yaşadığı evin önüne gelen polis ekipleri, Yurt'u akip aracına bindirerek ilçede gezdirdi.

Siren çalarak sokakları dolaştı

Siren çalarak sokakları dolaşan Yurt, "Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sizi çok seviyorum, bol bol dua ediyorum" dedi.

İlçede çok sevilen ve sempatik hareketleri ile tanınan Yurt, polis ekiplerine teşekkür etti.