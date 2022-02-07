Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polislerden down sendromlu Tahir'e doğum günü sürprizi
Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan polis ekipleri, 42'nci yaş gününü kutlayan down sendromlu Tahir Yurt'u polis aracıyla gezdirdi. Polislere teşekkür eden Yurt, "Sizi çok seviyorum, bol bol dua ediyorum" dedi.
Karapınar ilçesinde yaşayan down sendromlu Tahir Yurt, doğum gününde polis arabasıyla gezmek istedi.
Çocuklarının isteğini polis ekiplerine ileten aile, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen olumlu yanıtla büyük sevinç yaşadı.
Ailenin yaşadığı evin önüne gelen polis ekipleri, Yurt'u akip aracına bindirerek ilçede gezdirdi.
Siren çalarak sokakları dolaştı
Siren çalarak sokakları dolaşan Yurt, "Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sizi çok seviyorum, bol bol dua ediyorum" dedi.
İlçede çok sevilen ve sempatik hareketleri ile tanınan Yurt, polis ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Polis
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