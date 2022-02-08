Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 04:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
S.S. yönetimindeki kamyonet ile 17 yaşındaki Metin Yavuz'un kullandığı motosiklet, Yedi Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Yavuz ile yolcu konumundaki Kerem Yavuz, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Yavuz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Kerem Yavuz, Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü S.S.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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