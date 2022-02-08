Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
Uğur D. idaresindeki otomobil Aziziye Mahallesi, İstanbul Caddesi, Mamure Köyü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Ş.'ye çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Osman Şahin'in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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