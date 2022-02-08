Üsküdar'a bağlı Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi. 4 kişi yaralandı, 5 bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olayla ilgili açıklamasında, binanın yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyesi ile başlattıklarını duyurdu.

Yıkılan binanın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini belirten Kurum, "Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.