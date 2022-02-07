Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa Deniz Otobüsleri'nin yarınki bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü Ulaşım
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