Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da yük treni otomobile çarptı: Ölü sayısı 2'ye yükseldi
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da hemzemin geçitten geçen otomobile tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçen araca yük treni çarptı.
Tren, otomobili önünde metrelerce sürükledi.
Olayın ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi
Kazada, yolcu koltuğunda oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan şoför araçtan çıkarılarak tedavi altına alındı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Ankara
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