Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçen araca yük treni çarptı.

Tren, otomobili önünde metrelerce sürükledi.

Olayın ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi

Kazada, yolcu koltuğunda oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan şoför araçtan çıkarılarak tedavi altına alındı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.