Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi de tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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