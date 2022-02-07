Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkardı.

Öte yandan Çeşme ilçesi Boğaz Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 7 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Ekipler Foça açıklarında da aynı unsurlarca geri itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.