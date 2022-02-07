Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'nın koronavirüs haritası yeniden kırmızıya döndü
[Kolaj: TRT Haber]
Ankara'da vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Koronavirüs yoğunluk haritası yeniden kırmızıya döndü. Başkentin hemen her noktası yüksek riskli bölge oldu. Uzmanlar, riskin azalması için tedbirlere uyulması gerektiğini belirtiyor.
Vaka sayıları arttı, çember gitgide daraldı. Ankara'nın haritasında düşük riskli bölge kalmadı.
Başkentteki artış, Hayat Eve Sığar mobil uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda yeşil olan alanlar, vaka oranının artmasıyla kırmızıya döndü. Yani artık başkentin hemen her noktası yüksek riskli bölge.
Ankara, vaka yoğunluğu en yüksek 4'üncü il
22-28 Ocak haftasında Ankara vaka yoğunluğu en yüksek 4'üncü il oldu.
Yoğunluk, 100 bin kişide 1003,30 vaka olarak kayıtlara geçti. Yani başkentte her 100 kişiden en az 1'i pozitif.
Vatandaşlar, maske ve mesafe kuralına dikkat edilmemesinden şikayetçi.
Uzmanlar haritanın yeniden yeşile dönmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurguluyor.
Etiketler: Ankara Koronavirüs
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