Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haftalık vaka haritası açıklandı: Kırklareli zirvede
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Kırklareli vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30 İzmir'de 961,57 oldu.
22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/lSFcvzRrTi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022
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