Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 400 personel görev alıyor.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da "Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.
Etiketler: Eren Operasyonları Son Dakika Terörle Mücadele
Son Haberler
- 10:39
- 10:39
- 10:40
- 10:24
- 10:23
Sıradaki Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz