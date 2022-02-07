HDP'li Güzel hakkındaki rapor Karma Komisyona sunulacak
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke süreci işliyor. Hazırlık Komisyonunun dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki raporu yarın Karma Komisyona sunulacak.
"Terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hazırlanan dosyalar incelendi. Delil ve savunmalar ışığında hazırlanan rapor tamamlandı. Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke sürecinde kritik viraja gelindi.
Karar en geç 1 ay içinde verilmesi gerekiyor
5 kişilik Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki raporu Salı günü Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sunacak. Ardından karma komisyon HDP'li Milletvekili hakkında karar verecek. Karma komisyonun fezlekelere ilişkin kararını en geç 1 ay içinde vermesi gerekiyor.
Peki, bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
Karma komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verirse dosya Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Nihai kararı milletvekilleri verecek.
HDP milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için karar yeter sayısı aranacak. 151 milletvekilinin dokunulmazlığın kaldırılmasını istemesi halinde, HDP'li Semra Güzel için yargı yolu açılacak.
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