Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denize düşen köpeğin yardımına Sahil Güvenlik yetişti
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir köpek limandan denize düştü. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, düşen köpeği kurtardı.
İlçedeki limandan denize düşen ve demir kolonların bulunduğu alana sıkışan bir köpeğin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Denize giren su altı kurtarma dalış timi, köpeği kurtardı.
Sudan çıkartılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 20:59
- 20:57
- 20:47
- 20:34
- 20:30
Sıradaki Haber
Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 8 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz