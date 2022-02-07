Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 35 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 219 şüpheliden 35'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara genelinde 31 Ocak-6 Şubat arasında uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 219 zanlıdan 35'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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